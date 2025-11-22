Англія

Аргентинський захисник відновлюється після річної травми коліна і готовий до виходу на поле.

Центральний захисник Лісандро Мартінес може з’явитися у складі Манчестер Юнайтед на матч англійської Прем’єр-ліги проти Евертона у понеділок (24.11), повідомляє CentreDevils.

27-річний аргентинець, який пропустив майже рік через розрив передньої хрестоподібної зв’язки, активно відновлюється і вже тренується на повну.

За інформацією джерела, протягом останнього тижня Ліча неодноразово повідомляв головного тренера Рубена Аморіма, що готовий повернутися на поле.

Під час міжнародної паузи аргентинський захисник займався тренуваннями у складі національної збірної, що стало заключним етапом його реабілітації. У найближчі 48 годин клуб ухвалить остаточне рішення щодо включення Лісандро до матчевого складу.