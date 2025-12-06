Потужний матч.
Getty images
06 грудня 2025, 21:58
В рамках 15 туру АПЛ Лідс приймав Ліверпуль.
Юго Екітіке вивів гостей уперед на 48-й хвилині, а вже на 50-й він оформив дубль. Домінік Калверт-Льюїн згодом відіграв один мʼяч, реалізувавши пенальті, а вже за дві хвилини Антон Стах зрівняв рахунок. Собослаї на 80-й хвилині знову вивів мерсисайдців вперед. Втім, команди на цьому не зупинилися. Ао Танака на останній хвилині компенсованого часу приніс одне очко команді Фарке.
Після цієї гри Лідс Юнайтед із 15 очками знаходиться на 16-му місці у турнірній таблиці АПЛ. Ліверпуль з 23 пунктами розташовується на восьмому рядку.
Лідс — Ліверпуль 3:3
Голи: Кальверт-Льюїн (73), Штах (75), Танака (90+6) — Екітиці (48, 50), Собослай (80)
Лідс Юнайтед: Пері — Родон, Бійол (Ааронсон, 65), Стрейк — Богл (Борнуав, 90+3), Штах, Ампаду (Піру, 87), Груєв (Танака, 65), Гудмундсон
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Гомес, 68), Ван Дейк, Конате, Керкез — Гравенберг, Джонс — Собослай, Вірц (Макалістер, 68), Гакпо (Ендо, 83) — Екітіці (Ісак, 84)
Попередження: Богл (20), Гудмундссон (26), Стрейк (89) – Бредлі (45+3), Ван Дейк (81), Гомес (90+1)
