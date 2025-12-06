В рамках 15 туру АПЛ Лідс приймав Ліверпуль.

Юго Екітіке вивів гостей уперед на 48-й хвилині, а вже на 50-й він оформив дубль. Домінік Калверт-Льюїн згодом відіграв один мʼяч, реалізувавши пенальті, а вже за дві хвилини Антон Стах зрівняв рахунок. Собослаї на 80-й хвилині знову вивів мерсисайдців вперед. Втім, команди на цьому не зупинилися. Ао Танака на останній хвилині компенсованого часу приніс одне очко команді Фарке.

Після цієї гри Лідс Юнайтед із 15 очками знаходиться на 16-му місці у турнірній таблиці АПЛ. Ліверпуль з 23 пунктами розташовується на восьмому рядку.