Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Готові прокидатися о четвертій ранку заради збірної?

ФІФА оприлюднило час проведення матчів майбутнього чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Якщо збірна України подолає раунд плей-офф відбору ЧС-2026, то зіграє у наступні часові слоти:

15.06.2026, 05:00 Переможець плей-офф B – Туніс (Монтеррей)

20.06.2026, 20:00 Нідерланди — Переможець плей-офф B (Х'юстон)

26.06.2026, 02:00 Японія — Переможець плей-офф B (Даллас)

Нагадаємо, що збірна України за вихід на чемпіонат світу-2026 зіграє у півфіналі раунду плей-офф проти збірної Швеції. Матч відбудеться 26 березня.