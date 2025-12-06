Україна, Getty images
06 грудня 2025, 22:29
ФІФА оприлюднило час проведення матчів майбутнього чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Якщо збірна України подолає раунд плей-офф відбору ЧС-2026, то зіграє у наступні часові слоти:
15.06.2026, 05:00 Переможець плей-офф B – Туніс (Монтеррей)
20.06.2026, 20:00 Нідерланди — Переможець плей-офф B (Х'юстон)
26.06.2026, 02:00 Японія — Переможець плей-офф B (Даллас)
Нагадаємо, що збірна України за вихід на чемпіонат світу-2026 зіграє у півфіналі раунду плей-офф проти збірної Швеції. Матч відбудеться 26 березня.