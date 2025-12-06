Англія

Футбольна асоціація Англії винесла суворий вирок Ганнібалу Межбрі.

Півзахисник Бернлі Ганнібал Межбрі отримав чотириматчеву дискваліфікацію після того, як його визнали винним у неспортивній поведінці.

Інцидент стався під час напруженого поєдинку проти Лідса 18 жовтня, який завершився перемогою Бернлі з рахунком 2:0.

Незалежна регулююча комісія встановила, що 22-річний екс-гравець Манчестер Юнайтед плюнув у напрямку вболівальників команди суперника. Це сталося приблизно на 67-й хвилині матчу, коли Межбрі ще не перебував на полі, а розминався біля трибун (він вийшов на заміну пізніше, на 83-й хвилині).

Туніського півзахисника дискваліфікували на чотири гри та зобовʼязали оплатити штраф у розмірі 15000 фунтів. Межбрі визнав свою провину та погодився зі звинуваченнями у неналежній поведінці.

Втрата Межбрі стала серйозним ударом для Бернлі, який зараз переживає скрутні часи, перебуваючи в зоні вильоту Прем'єр-ліги після серії з п'яти поразок поспіль.

Гравець пропустить важливі протистояння з Ньюкаслом, Фулгемом, Борнмутом та Евертоном і зможе повернутися на поле лише в кінці грудня.