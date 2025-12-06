Англія

Філософія від італійця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився після матчу з Борнмутом (0:0) в рамках 15 туру АПЛ.

«Думаю, ми намагалися перемогти. Моменти ми мали. Я багато разів казав, що важливо не програти, якщо вже не вдається виграти. Нам не вистачало якісної гри на останній третині поля.

Декілька можливостей забити в нас було. Важливо, що ми не пропустили. Сподіваюся, ми будемо щасливішими і забиватимемо.

Палмер зіграв добре. Його довго не було, він провів якийсь час на полі і тепер має набирати форму», – сказав Мареска.

Зазначимо, що після перемоги над Барселоною (3:0) Челсі не виграв жодного матчу.