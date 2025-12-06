Англія

Захисник відіграв повний поєдинок і допоміг команді здобути розгромну перемогу 3:0.

6 грудня у Ліверпулі відбувся матч 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Ноттінгем Форест. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів із рахунком 3:0.

Повний матч за Евертон відіграв фулбек Віталій Миколенко, який після гри отримав високу оцінку 7,2 балів від порталу WhoScored. Головним героєм зустрічі став Кірнан Дьюсбері-Холл, який забив один із голів і був визнаний найкращим гравцем матчу з оцінкою 8,5.

У Миколенка в цьому сезоні 14 матчів за Евертон в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Після матчу "іриски" займають позицію в топ-5 АПЛ. Свій наступний матч команда проведе 13 грудня проти Челсі.