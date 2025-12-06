Англія

Іспанець задоволений грою команди.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після перемоги над лондонським Арсеналом (2:1) в рамках 15-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Я дуже щасливий. Ми завершили цей тиждень, показуючи ту гру, якої прагнемо – вимагаючи від себе максимуму, адаптуючись до суперника і граючи з характером. Місцями ми домінували над суперником, заходили до штрафної, були інтенсивними та агресивними, коли це було необхідно, тому я щасливий.

Вілла Парк — особливе місце, уболівальники передають нам свою енергію. Те, як вони реагують – фантастика.

Ми будемо концентруватися від матчу до матчу. Ми знаємо, що наш єдиний шлях – зберегти фокус у кожному турнірі. У Лізі Європи ми хочемо грати добре, але АПЛ – наш головний пріоритет. Ми повинні реагувати так, як це зробили сьогодні», – сказав Емері