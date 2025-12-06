Англія

Повернення володаря Золотого м'яча відкладається на невизначений термін.

Пеп Гвардіола поділився невтішними новинами для вболівальників містян напередодні важливих матчів грудня.

Іспанський півзахисник Родрі, який мав ось-ось повернутися до складу після пошкодження, зіткнувся з непередбачуваними проблемами в процесі реабілітації.

За словами Гвардіоли, відновлення проходить не так гладко, як планувалося, і гравець відчув дискомфорт, що змусило медичний штаб скоригувати плани.

"Він ще не готовий. У нього виник невеликий рецидив. Це не щось критичне, але він відчуває, що не може грати на 100%. Ми не будемо ризикувати. Йому знадобиться ще кілька тижнів, щоб повернутися", — наголосив тренер.

Ця новина стала ударом для Манчестер Сіті, який розраховував на допомогу свого лідера в напруженому зимовому графіку. Відсутність Родрі, якого вважають незамінним елементом у тактичній побудові Гвардіоли, часто призводила до втрати очок командою в минулому.

Тепер Сіті змушений шукати внутрішні резерви, щоб компенсувати відсутність найкращого футболіста світу ще щонайменше до кінця місяця.