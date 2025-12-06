Завершилися 5 матчів АПЛ.
В рамках 15-го туру АПЛ завершилися пʼять матчів, в двох з яких прийняли участь гравці збірної України Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк.
Евертон — Ноттінгем Форест 3:0
Голи: Міленкович, 2 (авт.), Баррі, 45+3, Дьюзберрі-Холл, 81
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковський, Міколенко — Гарнер, Дьюзберрі-Холл — Ндіае, Алькарас (Макніл, 73), Гриліш (Діблінг, 85) — Баррі (Бету, 62).
Запасні: Траверс, Паттерсон, Кінг, Азну, Кемпбелл.
Ноттінгем Форест: Селс — Савона (Ебботт, 46), Міленкович, Морато, Вільямс — Сангаре (Йейтс, 46, Домінгес, 62), Андерсон — Ндої (Хадсон-Одої, 46), Гіббс-Вайт, Хатчінсон
Запасні: Віктор, Калімуендо, Ж. Кунья, Макейті, Болі.
Тоттенхем — Брентфорд 2:0
Голи: Рішарлісон 25, Сімонс 43
Тоттенхем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Данзо 81), ван де Вен, Спенс — Грей, Бентанкур (Пальїнья 65) — Кудус (Сарр 80), Сімонс, Рішарлісон — Коло Муані
Брентфорд: Келлехер — Кайоде (Хіки 76), Ван ден Берг, Коллінз, Айєр (Генрі 46) — Ярмолюк (Янельт 76), Хендерсон — Шаде, Дамсгор (Йенсен 61), Уаттара (Льюїс-Поттер 88) -
Попередження: Ромеро 31, Порро 47, Грей 77 — Кайоде 28, Айєр 45, Шаде 60, Ярмолюк 72
Попередження: Баррі, 57, Тарковський, 73, Миколенко, 84, О'Браєн, 90+3 — Савона, 1, Морато, 45+3, Міленкович, 54
Манчестер Сіті – Сандерленд 3:0
Голи: Діаш 31, Гвардіол 35, Фоден 65
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О'Райллі — Б. Сілва, Ніко, Фоден — Шеркі, Холанд, Доку
Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Геєртрейда, Баллард, Альдерете, Хьюм — Траоре, Джака, Садікі, Ле Фе — Ісідор
Борнмут – Челсі 0:0
Борнмут: Петрович — Сміт, Діакіті, Сенесі (Хілл, 62), Трюффер — Скотт — Хіменес (Адлі, 74), Таверньє, Клюйверт (Брукс, 74), Семеньйо — Еванілсон (Унал, 88)
Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Фернандес — Нету, Палмер (Педро, 58), Гарначо (Естевао, 77) — Делап (Гіу, 32)
Попередження: Гіу (86), Нету (90+1)
Ньюкасл Юнайтед — Бернлі 2:1
Голи: Гімараес, 31, Гордон, 45+8 (пен) - Флеммінг, 90+4 (пен)
Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Шер, Берн (Голл, 63) — Ремзі (Тоналі, 90), Гімараес, Віллок (Майлі, 63) — Еланга, Вольтемаде, Гордон (Жоелінтон, 74)
Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль (Едвардс, 90), Естев, Пірес Сілва — Угочукву, Каллен, Флорентіну (Лоран, 65) — Броя (Флеммінг, 86), Фостер (Ворролл, 46), Брун Ларсен (Ентоні, 86)
Попередження: Лівраменто, Ремзі — Вокер, Лоран
Вилучення: Сілва, 43