Англія

Еміліано Буендія скористався пожежею в штрафному майданчику лідерів АПЛ в останній момент і перервав їхню серію без поразок з 18 матчів.

Астон Вілла вирвала перемогу над лідером АПЛ у компенсований час матчу 15-го туру англійської Прем'єр-ліги — Еміліано Буендія забив вирішальний гол на 90+5-й хвилині після хаосу у штрафному "канонірів" і подарував команді Унаї Емері гучну звитягу на Вілла Парк.

Арсенал провів один із найслабших виїзних матчів останніх тижнів. Уже в першому таймі Давід Рая двічі рятував свою команду від голів Воткінса, а позиційна помилка Еберечі Езе коштувала пропущеного м’яча — Метті Кеш замкнув дальню стійку на 37-й хвилині.

Після перерви Мікель Артета зробив подвійний хід: у гру ввійшли Троссар та Йокерес, і бельгієць майже одразу вирівняв рахунок — 52-га хвилина стала черговим моментом, коли Троссар забив надважливий гол для лондонців.

Напруга росла в обох штрафних майданчиках. Рая знову врятував після удару Воткінса, а Мартінес витягнув постріл Едегора з дистанції. Вілла ж відповіла гострими моментами Маленa та Роджерса, і зрештою саме господарі дотиснули суперника.

На останніх секундах Буендія, який вийшов із лави, скористався рикошетами та метушнею перед воротами Арсеналу й потужно пробив повз Раю на останніх секундах — 2:1.

Астон Вілла — Арсенал 2:1

Голи: Кеш, 37, Буендія, 90+5 - Троссар, 52

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Буендія, 88), Конса, Торрес (Лінделеф, 88), Матсен — Камара, Онана (Богард, 76) — Макгінн (Санчо, 76), Тілеманс, Роджерс — Воткінс (Мален, 66)

Арсенал: Рая — Вайт, Тімбер, Інкап'є, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 87) — Едегор, Субіменді, Райс — Сака (Мадуеке, 79), Меріно (Троссар, 46), Езе (Йокерес, 46)

Попередження: Калафіорі, Сака