Нападник Ньюкасла назвав несправедливими нападки преси на свого партнера по збірній Німеччини.
Нік Вольтемаде Флоріан Вірца Getty Images
06 грудня 2025, 11:27
Нік Вольтемаде різко відреагував на хвилю критики, що обрушилася на півзахисника Ліверпуля Флоріана Вірца після останніх матчів збірної Німеччини.
Незважаючи на свій зірковий статус, 22-річний Вірц зіткнувся з тиском з боку німецьких ЗМІ та експертів, які поставили під сумнів його ефективність у національній команді. Вольтемаде, який добре знає Флоріана по спільних виступах за молодіжні збірні, вважає такі оцінки безглуздими.
"Критика на адресу Флоріана — це просто абсурд, — заявив Вольтемаде в інтерв'ю. — Ми говоримо про гравця екстра-класу. Люди іноді занадто швидко забувають, що він робив для команди раніше, як тільки стається один менш яскравий матч" — наголосив Нік.
Також, Вольтемаде прокоментував клубну кар'єру Вірца в Англії. На його думку, адаптація плеймейкера в Ліверпулі — це лише питання часу, і фізична складність АПЛ не стане перешкодою для технічного німця.
"Я не маю жодних сумнівів, що він розквітне в Англії. Його ігровий інтелект та техніка дозволять йому домінувати в будь-якій лізі світу, включаючи Прем'єр-лігу. Флоріан — це гравець, який робить різницю", — підсумував Вольтемаде.