Англія

Нападник Ньюкасла назвав несправедливими нападки преси на свого партнера по збірній Німеччини.

Нік Вольтемаде різко відреагував на хвилю критики, що обрушилася на півзахисника Ліверпуля Флоріана Вірца після останніх матчів збірної Німеччини.

Незважаючи на свій зірковий статус, 22-річний Вірц зіткнувся з тиском з боку німецьких ЗМІ та експертів, які поставили під сумнів його ефективність у національній команді. Вольтемаде, який добре знає Флоріана по спільних виступах за молодіжні збірні, вважає такі оцінки безглуздими.

"Критика на адресу Флоріана — це просто абсурд, — заявив Вольтемаде в інтерв'ю. — Ми говоримо про гравця екстра-класу. Люди іноді занадто швидко забувають, що він робив для команди раніше, як тільки стається один менш яскравий матч" — наголосив Нік.

Також, Вольтемаде прокоментував клубну кар'єру Вірца в Англії. На його думку, адаптація плеймейкера в Ліверпулі — це лише питання часу, і фізична складність АПЛ не стане перешкодою для технічного німця.

"Я не маю жодних сумнівів, що він розквітне в Англії. Його ігровий інтелект та техніка дозволять йому домінувати в будь-якій лізі світу, включаючи Прем'єр-лігу. Флоріан — це гравець, який робить різницю", — підсумував Вольтемаде.