Англія

Француз показав магію.

Півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі висловився після матчу з Сандерлендом (3:0) в рамках 15-го туру АПЛ. Цитує француза BBC.

«Я дуже гордий. Ми багато тижнів працювали заради цього та зіграли дуже добре. І в обороні, і в атаці діяли чудово. Пишаюся командою.

Я працював заради цього, знаю свої якості: мене вирізняє техніка. Коли я граю з Філом Фоденом, Ерлінгом Голандом, Омаром Мармушем, дуже важливо віддавати їм хороші передачі.

Філ – чудовий гравець, він працює на команду, багато бігає заради неї», – сказав Шеркі.

Цього сезону Раян Шеркі відіграв за Ман Сіті 14 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.