Англія

Капітан Ліверпуля підтримав жорстке рішення головного тренера Арне Слота залишити Мохамеда Салаха на лаві запасних.

У таборі мерсисайдців зростає напруга. Після того, як найкращий бомбардир команди Мохамед Салах несподівано залишився в запасі у двох матчах поспіль, капітан команди Вірджил ван Дейк виступив із прямою заявою.

Нідерландський захисник дав зрозуміти, що недоторканих у команді немає, навіть якщо йдеться про легенд клубу.

"Немає такого поняття, як безлімітний кредит. Кожен повинен грати на найвищому рівні, щоб потрапити до складу. Мо робив це роками, але тренер прийняв таке рішення в останніх двох іграх. Ми всі хочемо найкращого для клубу, і ніхто не може розраховувати на місце в основі лише за старі досягнення" — наголосив ван Дейк.

Коментарі капітана пролунали на тлі глибокої ігрової кризи Ліверпуля. Команда Арне Слота переживає жахливий відрізок сезону, зазнавши шести поразок у 14 матчах Прем'єр-ліги, що відкинуло червоних на незвичне для них 9-те місце в турнірній таблиці.

Попри те, що Салах підписав новий контракт у квітні цього року (розрахований до 2027 року), його форма в новому сезоні викликала питання у тренерського штабу.

Тим часом чутки про можливий відхід єгиптянина знову набирають обертів, оскільки інтерес до нього з боку клубів Саудівської Аравії залишається стабільно високим.