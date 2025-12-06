Команда Ганса-Дітера Фліка продовжила серію перемог та утримування першості на внутрішній арені.
Бетіс — Барселона, Getty Images
06 грудня 2025, 21:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бетіс — Барселона 3:5
Голи: Антоні, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 — Торрес, 11, 13, 40, Бардагжі, 31, Ямаль, 59 (пен.)
Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Бартра (Льоренте, 60), Натан (Фірпо, 60, Р. Родрігес, 89), Гомес — Альтіміра (Деосса, 46), Форнальс, Рока — Антоні (П. Гарсія, 80), Кучо, Еззалзулі.
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін (де Йонг, 63), Бальде (Крістенсен, 46) — Бардагжі (Фермін, 68), Е. Гарсія (Торрентс, 80), Педрі (Берналь, 63) — Ямал, Торрес, Рашфорд.
Попередження: Альтіміра, Деосса, Руїбаль — Мартін, Кунде