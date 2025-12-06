Італія

Чотири голи міланців показали серйозні амбіції у боротьбі за Скудетто.

"Нерадзуррі" продовжують підтверджувати амбіції в Серії А. У матчі 15-го туру Інтер на Сан-Сіро обіграв амбітне Комо з рахунком 4:0.

Перший гол забив Лаутаро Мартінес після передачі Луїса Енріке. Комо намагався відповісти, але моменти Тасоса Дувікаса та Хесуса Родрігеса були нейтралізовані захисниками Інтера.

Подвоєння рахунку вже у другому таймі забезпечив Маркус Тюрам після кутового, третій гол провів Чалханоглу, а фінальний – Карлос Аугусто після проходу Федеріко Дімарко та передачі Петра Сучича.

Інтер - Комо 4:0

Голи: Мартінес, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, Аугусто, 86

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Енріке (Аугусто, 77), Барелла (Мхітарян, 70), Чалханоглу, Зелінські (Діуф, 86), Дімарко — Тюрам (Еспозіто, 77), Мартінес (Сучич, 85)

Комо: Бюте — Пош (Войвода, 46), Рамон, Карлос, Вальє — Да Кунья, Перроне (Какере, 82) — Аддай (Діао, 46), Пас, Родрігес (Кюн, 82) — Мората (Дувікас, 32)

Попередження: Аканджі — Перроне, Карлос