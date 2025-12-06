Україна

Тренер прокоментував гру ЛНЗ і розповів про головні події поєдинку проти Оболоні.

ЛНЗ здобув переконливу перемогу в 15-му турі української Прем'єр-ліги, розгромивши на своєму полі Оболонь з рахунком 3:0. Проте наставник черкащан Віталій Пономарьов відзначив, що рахунок не відображає справжньої складності матчу.

"Звичайно, ми задоволені перемогою, але на полі було непросто. Було два різних тайми, і матч насправді виявився складним. Проте чудово, що взяли три очки", – сказав Пономарьов.

Особливо тренер відзначив курйозний гол Дениса Кузика, який, за його словами, допоміг команді психологічно:



"Перший тайм у нас не був ідеальним, і цей гол став важливим для настрою команди".

Пономарьов також прокоментував гру Проспера та Яшарі, а також відсутність Марка Ассінора:



"Це два якісні футболісти, і сьогодні вони провели гарний матч. Щодо Ассінора – команда не повинна залежати від одного гравця. Ми прагнемо мати рівноцінних футболістів на кожну позицію, щоб бути конкурентоспроможними".

Тренер підбив підсумки першого кола, відзначивши працьовитість команди:



"Я би поставив команді найвищу оцінку за роботу та ставлення до тренувального процесу. Проте нам є над чим працювати, як в обороні, так і в атаці".

ЛНЗ набрав 32 очки та достроково виграв перше коло УПЛ. Шахтар має таку ж кількість балів, але поступається за очними зустрічами. У 16-му турі черкащани зустрінуться з Зорею, а стартовий свисток пролунає о 15:30 у суботу, 13 грудня.