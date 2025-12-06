Англія

Мікель Артета залишився без важливого захисника перед найнапруженішим відрізком сезону.

Лондонський Арсенал отримав невтішні новини з лазарету: захисник Крістіан Москера вибув з гри щонайменше на півтора місяця.

21-річний футболіст отримав травму гомілковостопного суглоба, отриманої в переможному матчі проти Брентфорда 2:0, яке не дозволить йому допомогти команді у ключовий період сезону.

Медичне обстеження підтвердило, що відновлення займе близько шести тижнів. Це означає, що Москера пропустить традиційний англійський Boxing Day та щільний графік новорічних матчів, коли ігри проходять кожні кілька днів.

Очікується, що Крістіан зможе повернутися до тренувань не раніше середини січня, пропустивши низку важливих протистоянь у чемпіонаті та, ймовірно, старт кампанії в Кубку Англії.