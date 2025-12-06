Англія

Автор єдиного голу Манчестер Юнайтед визнав, що команда сама винна у втраті очок на Олд Траффорд.

Після розчаровуючої нічиєї 1:1 проти Вест Гема у четвер ввечері, захисник червоних дияволів Діогу Далот дав відверту оцінку грі своєї команди.

Попри те, що португалець відкрив рахунок у матчі на 60-й хвилині забивши свій перший гол на Олд Траффорд у рамках АПЛ, господарі не змогли втримати перевагу, дозволивши молотобійцям зрівняти рахунок наприкінці зустрічі.

В інтерв'ю Sky Sports Далот відмовився шукати виправдання, зазначивши, що результат залежав виключно від помилок Юнайтед, а не від сили суперника.

"Я розчарований. Ведучи 1:0 за 30 хвилин до кінця, ми повинні набагато краще контролювати гру, особливо на Олд Траффорд, — сказав Далот. — Ми не можемо дозволяти собі ставати такими тривожними, якими ми стали після забитого гола. Ми, можливо, були трохи недбалі у володінні м'ячем. Перемога була у нас в кишені".

Захисник наголосив, що команда знала про загрозу контратак та стандартних положень від Вест Гема, але не змогли впоратися з цим у вирішальний момент (гості зрівняли рахунок на 83-й хвилині завдяки голу Сунгуту Магасса).

"На жаль, ми не змогли втримати результат, але врешті-решт ми повинні дивитися на себе. Я думаю, що це більше наша провина, ніж заслуга Вест Гема", — підсумував Далот.

Ця нічия стала болючим ударом для команди Рубена Аморіма, яка втратила чудову нагоду наздогнати Челсі та наблизитися до зони Ліги чемпіонів.

За словами Далота, особистий успіх у вигляді забитого м'яча не приносить радості, і він не задумуючись обміняв би гол на три очки.