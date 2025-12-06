Англія

Лондонці зазнали другої поразки в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки програного матчу Астон Віллі (1:2) в рамках 15 туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Важко прийняти таку кінцівку. У першому таймі ми мали моменти. У них був найкращий шанс, але я думаю, що був фол на Ріккі Калафіорі. Після цього ми почали контролювати гру, і мали кілька хороших ситуацій. Але ти завжди ходиш краєм, якщо погано володієш м'ячем. У першому таймі це у нас не дуже добре виходило.

У другому таймі ми почали дуже добре. Ми забили гол, почали домінувати. Але потім ми мали періоди, коли виникала та сама проблема: ми не домінували, залишали вільні зони. Ми двічі віддали супернику м'яч, що могло коштувати нам результату ще до того, як вони забили другий», – сказав Артета.