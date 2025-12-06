Англія

Чергова втрата очок команди Слота.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після нічиї з Лідс Юнайтед (3:3). Цитує нідерландця BBC.

«У це важко повірити. Думаю, ми грали досить добре – навіть дуже добре – більшу частину матчу і повели 2:0. У нас не було жодних проблем, і, на мою думку, ми не допустили жодного моменту до того епізоду, коли сфолили – і це навіть не був гольовий момент.

Рахунок став 2:1, і через зовсім небагато часу після першого ж моменту став 2:2. Потім ми знову вийшли вперед і здається, що зробили достатньо, щоб виграти матч, але стандарт привів до 3:3.

Мова не про мене, а про нас, про вболівальників. Гравці проробили величезну роботу, і знову пропускаємо зі стандарту – це вже 10-й чи 11-й раз цього сезону. Якщо пропускати стільки, не можна бути в таблиці вище, ніж ми зараз є», – сказав Слот.