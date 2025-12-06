Впевнена перемога господарів.
Getty images
06 грудня 2025, 23:54
В рамках 14 туру італійської Серії А Верона приймала Аталанту.
Еллас Верона — Аталанта 3:1
Голи: Белгалі 28, Джованні 36, Бернед 71 — Скамакка 81 (пін.)
Верона: Монтіпо, Нуньєс, Нельссон, Белла-Котчап, Белгалі (Кастанос 90+1), Ніассе (Оєгоке 88), Аль-Мусраті, Бернед, Фрезе (Валентіні 90+2), Джованні (Гарруї 88), Москера
Аталанта: Карнезеккі, Джимсіті, Гієн, Коссуну (Колашинац 46), Дзаппакоста (Залевскі 61), Де Роон, Едерсон (Пашалич 61), Белланова, Де Кетеларе (Самарджич 70), Лукман, Крстович (Скака)
Попередження: Нельсон 45, Фрезе 50 — Де Роон 65