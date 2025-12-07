Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях не зміг обіграти Лідс (3:3).

Команда Арне Слота відкрила рахунок у матчі на старті другого тайму, коли голом відзначився Юго Екітіке, а через дві хвилини він оформив дубль.

Однак потім на 73 хвилині Лідс відіграв один м'яч зусиллями Домініка Калверта-Льюїна, який реалізував пенальті, а за дві хвилини Антон Штах зрівняв цифри на табло.

Ліверпуль знову зміг вийти вперед на 80 хвилині завдяки голу Домініка Собослаї, проте на шостій компенсованій хвилині Лідс втік від поразки, а автором рятівного голу став Ао Танака.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лідс — Ліверпуль у рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Лідс — Ліверпуль 3:3

Голи: Кальверт-Льюїн, 73, Штах, 75, Танака, 90+6 — Екітіке, 48, 50, Собослаї, 80.

Лідс Юнайтед: Перрі — Родон, Бійол (Ааронсон, 65), Стрейк — Богл (Борнуав, 90+3), Штах, Ампаду (Піру, 87), Груєв (Танака, 65), Гудмундсон.

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Гомес, 68), Ван Дейк, Конате, Керкез — Гравенберг, Джонс — Собослаї, Вірц (Макалістер, 68), Гакпо (Ендо, 83) — Екітіке (Ісак, 84).

Попередження: Богл, Гудмундссон, Стрейк – Бредлі, Ван Дейк, Гомес.