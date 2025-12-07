Англія

Розкол у роздягальні чинного чемпіона Англії.

Єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах після завершення гри його команди напередодні в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса (3:3) виступив із коментарем, у якому звинуватив головного тренера Арне Слота у відсутності ігрової практики останнім часом та висловив припущення щодо можливого відходу з клубу вже незабаром.

І допоки інформаційна бомба продовжує ширитись у футбольному середовищі, процеси всередині Ліверпуля вже запущено.

Британський інсайдер Джеймс Вотленд, який спеціалізується на висвітленні внутрішньої атмосфери в розташуванні "червоних", повідомив про те, що капітан команди Вірджил Ван Дейк вирішив стати на бік Салаха одразу після публікації коментаря його одноклубника.

Також повідомляється, що довкола єгиптянина вже зібралась група небайдужих гравців, які підтримують ідею якнайшвидшого звільнення Арне Слота.

Тим часом Ліверпуль готується до наступного матчу гостях у міланського Інтера в Лізі чемпіонів УЄФА.