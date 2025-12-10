Англія

Капітан Ліверпуля прокоментував скандал навколо зіркового нападника.

Захисник і капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк висловився про скандальну ситуацію з нападником Мохамедом Салахом.

Раніше стало відомо, що єгипетський футболіст не був включений до заявки команди на матч проти Інтера в 6-му турі загального етапу Ліги чемпіонів. До цього Салах розкритикував ставлення клубу до себе після того, як він не потрапив до стартового складу у трьох матчах поспіль.

"Непроста ситуація, у якій ми всі опинилися. Але я не думаю, що щось змінилося в нашій грі. Я знаю Салаха дуже давно, ми хороші друзі, і ми пережили разом злети та падіння. Ми спілкуємося, і особисте залишається всередині, як і має бути. Ми повинні підготуватися і протистояти зовнішньому тиску", — цитує ван Дейка Liverpool Echo.

Коментуючи можливі вибачення, Ван Дейк заявив: "Не мені говорити, що хтось має вибачитися. Найголовніше — це розмовляти один з одним. Команді потрібно бути готовою до наступної гри. Потрібно радіти хорошим моментам і насолоджуватися ними, інакше який сенс у перемозі? Ми намагаємося ніколи не впадати в ейфорію чи зневіру".

