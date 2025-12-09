Англія

Раян Рейнольдс і Роб МакЕлхенні офіційно продали міноритарний пакет акцій валлійського клубу Apollo Sports Capital.

Раян Рейнольдс та Роб МакЕлхенні зробили черговий важливий крок на шляху до Прем'єр-ліги. Власники валлійського Рексема офіційно оголосили про продаж міноритарного пакету акцій компанії Apollo Sports Capital.

Показово, що ця угода відбулася лише через місяць після того, як ASC придбала контрольний пакет акцій іспанського Атлетіко Мадрид. Незважаючи на залучення нових потужних партнерів, зірковий голлівудський дует продовжує керувати клубом як мажоритарні власники.

Головна мета угоди — залучення капіталу для розвитку інфраструктури та спортивного зростання команди, яка зараз виступає у Чемпіоншипі. Ключовим елементом партнерства стане фінансування реконструкції домашньої арени STōK Cae Ras.

Кошти будуть спрямовані на будівництво нової трибуни The Kop, що є частиною масштабного проєкту регенерації міста Wrexham Gateway Project. Оновлений стадіон зможе приймати міжнародні матчі з футболу та регбі.

Варто зазначити, що фінансова модель реконструкції виглядає вкрай вигідною для власників: окрім інвестицій від ASC та родини Аллін які зайшли в клуб рік тому, Рексем отримав близько 18 млн фунтів стерлінгів державного фінансування.

Рейнольдс і МакЕлхенні у спільній заяві наголосили на необхідності партнерів світового рівня:

"З першого дня ми хотіли побудувати стале майбутнє для клубу. Мрією завжди було вивести Рексем до Прем'єр-ліги, залишаючись вірними місту. Таке зростання вимагає партнерів, які поділяють наше бачення, і Apollo безперечно це робить" — заявили Голлівудські власники.

У свою чергу, представник Apollo Sports Capital Лі Соломон зазначив, що компанія готова забезпечити довгострокову підтримку для досягнення амбітних цілей валлійського клубу та відродження місцевої економіки.