Нападник синіх уникнув перелому плеча.

Лондонський Челсі отримав значне полегшення щодо стану свого нападника Ліама Делапа.

Молодий англієць, який зазнав неприємного ушкодження у грі проти Борнмута (0:0) минулими вихідними, зможе відновитися швидше, ніж побоювався тренерський штаб.

Делап був змушений покинути поле менш ніж через пів години після початку матчу, невдало впавши на плече. Спочатку ситуація виглядала критичною, і головний тренер Енцо Мареска не приховував свого занепокоєння, заявивши після гри, що травма виглядає досить погано.

Однак медичне обстеження принесло хороші новини. Згідно з інформацією The Telegraph, у Делапа не виявлено перелому. Очікується, що він зможе відновитися протягом трьох-чотирьох тижнів. Це означає, що форвард, ймовірно, буде повністю готовий повернутися до гри вже на початку 2026 року.

Сам Енцо Мареска підтвердив цей діагноз перед матчем Ліги чемпіонів проти Аталанти:

"На щастя, у Ліама немає перелому. Ми знаємо, що йому потрібна ігрова практика, щоб набирати форму, але, на жаль, він знову вибув. Ми намагаємося знайти рішення" — наголосив тренер.

Попри оптимістичний прогноз, Делап все ж пропустить насичений різдвяний графік Челсі. Він не зможе допомогти команді в матчах проти Аталанти в Лізі чемпіонів, Кардіфф Сіті в Кубку ліги, а також у поєдинках АПЛ проти Евертона, Ньюкасла, Астон Вілли та Борнмута.