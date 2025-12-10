Англія

18-річний хорват може отримати шанс у таборі "шпор".

Тоттенгем уважно стежить за розвитком молодого центрального захисника Луки Вушковича, який цього сезону виступає в оренді за Гамбург. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, клуб із Північного Лондона дуже задоволений виступами 18-річного хорвата.

Вушкович уже провів 13 матчів за Гамбург та відзначився двома забитими м’ячами, демонструючи впевненість у грі та серйозний потенціал для подальшого розвитку.

У Тоттенгемі розглядають юного оборонця як важливу частину довгострокової стратегії, проте не вказується, чи розглядається варіант із його потенційним достроковим відкликанням з оренди узимку.