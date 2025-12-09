Англія

Ліверпуль відсторонив єгиптянина після конфлікту зі Слотом, а саудівські гранди готуються до можливих переговорів.

Одразу кілька клубів із Саудівської Аравії розглядають можливість підписання Мохамеда Салаха вже взимку. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у матеріалі для talkSPORT.

Ситуація навколо 33-річного форварда загострилася після конфлікту з головним тренером Ліверпуля Арне Слотом. Салах заявив, що був "кинутий під автобус" керівництвом клубу, і його стосунки зі Слотом "зруйновані". Після публічних коментарів єгиптянина Ліверпуль виключив його зі заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.

Попри це, мерсісайдці поки планують розраховувати на Салаха до літа 2027 року, коли завершується його контракт. Після зустрічі з Інтером клуб ухвалить рішення щодо можливості його участі в матчі проти Брайтона.

Саудівські клуби готуються до можливого руху

За інформацією talkSPORT, найбільший інтерес до Салаха проявляють одразу три клуби Саудівської Про-ліги:

▪️ Аль-Хіляль — продовжує стежити за ситуацією, раніше намагався підписати 33-річного форварда перед Клубним чемпіонатом світу.

▪️ НЕОМ — клуб Крістофа Галтьє готовий зробити офіційну пропозицію, якщо Салах стане доступним та угода буде фінансово реалістичною.

▪️Аль-Кадісія — уважно стежить за ситуацією і може профінансувати угоду самостійно завдяки підтримці компанії Aramco.

Ключову роль у потенційному трансфері також відіграватиме спортивний директор Саудівської Про-ліги Майкл Еменало, який має близькі стосунки з футболістом.

Старші спортивні діячі Саудівської Аравії розглядають Салаха як потенційного "постербоя" ліги після Кріштіну Роналду, який може залишити чемпіонат у 2027 році. Єгиптянину готові запропонувати один із найбільших контрактів у світі — близько 175 млн фунтів на сезон з урахуванням бонусів та комерційних виплат.

Ліверпуль не планує розривати контракт

Попри чутки, talkSPORT спростовує інформацію про можливе дострокове розірвання контракту між Салахом і Ліверпулем. Клуб не планує відпускати свого найкращого бомбардира без значної компенсації.

Остання офіційна пропозиція щодо Салаха надійшла від Аль-Іттіхада у 2023 році — 150 млн фунтів, включно з бонусами. Вона була відхилена. Нинішня ціна, за оцінками, має суттєво перевищувати пакет у 45 млн + бонуси, за яким Дарвін Нуньєс перейшов до Аль-Хіляля улітку.

МЛС теж стежить

Інтерес до Салаха проявляють і два клуби МЛС:

▪️ Сан-Дієго (з 2025 року) — власник Мохамед Мансур може спробувати здійснити трансфер, якщо гравець проявить бажання переїхати до США.

▪️Чикаго Файр — клуб уже робив офіційну пропозицію Салаху у 2024 році й має фінансові можливості повторити її.

Цього сезону Мохамед Салах забив 5 голів та віддав 3 асисти у 19 матчах, але опинився під критикою за те, що не висловлювався про кризу Ліверпуля до останнього моменту. Окрім цього, в останніх поєдинках єгиптянин не демонстрував того рівня футболу, який від нього чекають, через що був відправлений на лаву для запасних.