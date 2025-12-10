Англія

Саудівські клуби готові зробити офіційні пропозиції по вінгерові Ліверпуля вже в січні.

Мохамед Салах може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії та стати партнером Кріштіану Роналду в клубі Ан-Наср. Як повідомляє The Telegraph, клуб із Ер-Ріяда виявляє підвищений інтерес до зіркового вінгера Ліверпуля.

При цьому зазначається, що Салахом цікавиться одразу декілька провідних саудівських команд. Усі вони готові зробити офіційні пропозиції вже у січневе трансферне вікно.

Топклуби країни мають намір зробити максимум для підписання єгиптянина, враховуючи його статус одного з найбільш впізнаваних мусульманських футболістів світу.

Ситуація навколо Салаха загострилася після матчу АПЛ з Лідсом (3:3), який гравець розпочав у запасі. Футболіст відкрито розкритикував Ліверпуль та головного тренера Арне Слота. Не виключено, що взимку він залишить мерсисайдців.