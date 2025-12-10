Іспанія

Бразильський вінгер відкинув чутки про можливий переїзд до Саудівської Аравії.

Рафінья Діас не має наміру залишати команду після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє Diario Sport.

Незважаючи на чутки про можливий переїзд до Саудівської Аравії, Рафінья не планує йти. Футболіст любить команду та місто, і він хоче надовго залишитися у каталонському колективі.

Рафінья приєднався до Барселони влітку 2022 року. У поточному сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та записав на свій рахунок три результативні передачі.

Чинний трудовий договір 28-річного бразильця з "синьо-гранатовими" розрахований до червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Араухо вирушив до Єрусалиму на тлі психологічних проблем.