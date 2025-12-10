Англія

Вінгер Евертона Джек Гріліш насолоджується життям у Ліверпулі.

Крайній нападник Евертона Джек Гріліш має намір залишитися у клубі. Про це повідомляє Football Insider.

За відомостями джерела, 30-річний футболіст насолоджується життям у Евертоні. Він хоче продовжити виступати за клуб під керівництвом Девіда Моєса.

Евертон має можливість викупу Гріліша у Манчестер Сіті після завершення оренди. Однак повноцінний трансфер зірки обійдеться "ірискам" у 57 мільйонів євро. Підкреслюється, що ліверпульський клуб не готовий платити більше 34 мільйонів і сподівається збити цінник на гравця.

Евертон орендував 30-річного Гріліша у "містян" минулого літа. З того моменту вінгер зіграв у 16 матчах у всіх турнірах, відзначився двома голами та оформив чотири асисти.

Раніше Яя Туре розкритикував Гвардіолу, звинувативши у лицемірстві.