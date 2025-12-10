Англія

15-річний півзахисник пошкодив зв’язки у товариському матчі з Манчестер Юнайтед.

Атакуючий півзахисник Арсеналу Макс Доуман, який є наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів та другим наймолодшим в історії АПЛ, вибув приблизно на два місяці після ушкодження зв’язок щиколотки. Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн із The Athletic.

15-річний англієць отримав травму у суботу під час товариського поєдинку проти Манчестер Юнайтед після жорсткого зіткнення з суперником. За інформацією джерела, операції він не потребуватиме.

Арсенал у вівторок підтвердив, що Доумана виключено зі заявки на Лігу чемпіонів, а замість нього внесено Габріела Жезуса. Оновлені правила УЄФА дозволяють замінювати польових гравців у разі "довгострокового" ушкодження — щонайменше на 60 днів.

Мікель Артета на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів із Брюгге зазначив: "На жаль, Макс отримав травму минулими вихідними. Ми зробили скани — він пропустить кілька тижнів".

Доуман став справжнім відкриттям сезону: після яскравого передсезоння він дебютував за основу Арсеналу у перемозі 5:0 над Лідсом у серпні, ставши другим наймолодшим гравцем в історії клубу після Ітана Нванері. У листопаді він встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, вийшовши на поле у 15 років і 308 днів у матчі проти Славії Прага.

У цьому сезоні півзахисник провів п’ять поєдинків за першу команду та відзначився одним асистом. Раніше клуб досяг домовленості з гравцем щодо підписання стипендіального контракту, після чого на нього чекає професійна угода по досягненні 17 років.

Арсенал продовжує страждати від кадрових втрат: Крістіан Москера, Кай Гаверц, Габріел та Вільям Саліба також перебувають у лазареті.