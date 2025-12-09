Англія

Греміо готовий розглянути продаж свого молодого вінгера.

Астон Вілла подала офіційну пропозицію у 12 млн євро за 19-річного правого вінгера Аліссона, інформує Bolavip Brasil.

За інформацією джерела, Греміо наразі вивчає можливість продажу свого перспективного нападника.

Новий президент бразильського клубу Одоріко Роман, який вступив на посаду цього тижня, планує активно працювати на трансферному ринку. Один із головних задумів керівництва — підписання півзахисника Палмейраса Рафаела Вейги.

У клубі розглядають сценарій, за якого саме кошти від можливої угоди з Астон Віллою допоможуть профінансувати пропозицію Палмейрасу.

Щодо Аліссона, то всього він провів за першу команду Греміо 41 матч, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.