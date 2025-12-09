Англія

Колишній захисник Джонні Еванс вирішив приділяти більше часу родині.

Джонні Еванс покинув Манчестер Юнайтед, вирішивши звільнитися з посади глави відділу з оренд молодих гравців та розвитку.

37-річний колишній захисник клубу, який обійняв цю посаду у червні 2025 року, хоче проводити більше часу з родиною.

Протягом своєї ігрової кар'єри Еванс провів 241 матч у складі манкуніанців і забив 8 голів.

