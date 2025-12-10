Ліга чемпіонів

Француз зіграє проти "містян" попри проблеми зі здоров'ям.

Французький нападник Реала Кіліан Мбаппе потрапив до заявки команди на матч 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Про це інформує пресслужба мадридського клубу.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Раніше повідомлялося, що Мбаппе був відсутній на тренуванні "вершкових" і міг пропустити гру через зламаний палець руки.

У нинішньому сезоні на рахунку Кіліана Мбаппе 21 матч у складі Реала, 25 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 10 грудня, і розпочнеться о 22:00.