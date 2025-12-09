Англія

Лондонцям загрожують серйозні санкції, від величезних штрафів до зняття очок.

Лондонський Челсі готується отримати вердикт у гучній справі, що тягнеться ще з часів попереднього власника.

Клуб очікує на рішення незалежної комісії щодо 74 імовірних порушень правил Футбольної асоціації (FA), які стосуються агентських виплат. Розслідування зосереджене на фінансовій звітності часів правління Романа Абрамовича.

Суть звинувачень полягає у неналежному відображенні платежів футбольним агентам та посередникам у офіційних документах клубу. Ці порушення були виявлені новими власниками Челсі консорціумом Тодда Боелі та Clearlake Capital під час аудиту після придбання клубу у 2022 році.

Тоді нове керівництво самостійно повідомило про виявлені невідповідності до УЄФА та АПЛ, прагнучи продемонструвати прозорість. Незважаючи на те, що нинішні власники самі ініціювали розслідування, клуб не звільняється від відповідальності за дії попередників.

Спектр можливих покарань залишається широким: Великий фінансовий штраф, заборона на трансфери, зняття турнірних очок. Це рішення може мати вирішальний вплив на поточний сезон синіх, оскільки будь-яка втрата очок суттєво вдарить по амбіціях клубу в боротьбі за зону Ліги чемпіонів.