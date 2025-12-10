Англія

Наставник Манчестер Сіті прокоментував прийдешню гру на Сантьяго Бернабеу.

У матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на домашньому стадіоні прийме Манчестер Сіті. Про цю зустріч висловився наставник "містян" Хосеп Гвардіола.

"Зараз у команді багато новачків, які ще не грали на Сантьяго Бернабеу. Це чудове місце для того, щоб показати себе.

Тут ви можете продемонструвати рівень", — передає слова іспанського спеціаліста пресслужба "королівського" клубу.

Матч Реала проти Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 10 грудня, у Мадриді.