Ельвіс Башанович розповів, що форвард упевнений у своєму рішенні та висловив підтримку Рубену Аморіму.
Беньямін Шешко, Getty Images
09 грудня 2025, 21:21
Агент молодого нападника Беньяміна Шешко Ельвіс Башанович поділився деталями розмови зі своїм підопічним щодо його переходу до Манчестер Юнайтед у минуле літнє трансферне вікно.
Представник 22-річного словенського форварда зазначив, що його клієнт абсолютно переконаний у правильності свого вибору.
"Я відвідав Беньяміна в Манчестері, запитав його про вибір Манчестер Юнайтед, і він сказав мені…
…Ельвіс, єдине, про що я шкодував би решту свого життя — це якби я не обрав Манчестер Юнайтед", — цитує слова агента Шешко журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Arena Sport.
Башанович також висловив високу оцінку головному тренеру Юнайтед Рубену Аморіму, наголосивши на його професіоналізмі та чіткій стратегії розвитку команди.
"Рубен Аморім — дуже чесна людина, хороша людина. Він надзвичайно професійний. Це фантастична особистість і чудовий тренер. Я вважаю, що він має власне бачення і знає, як повернути Юнайтед на вершину, але йому безумовно потрібен час", — додав агент.
З моменту свого переїзду до Англії Беньямін Шешко провів за Манчестер Юнайтед 12 матчів (708 хвилин), в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.