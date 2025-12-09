Англія

Ельвіс Башанович розповів, що форвард упевнений у своєму рішенні та висловив підтримку Рубену Аморіму.

Агент молодого нападника Беньяміна Шешко Ельвіс Башанович поділився деталями розмови зі своїм підопічним щодо його переходу до Манчестер Юнайтед у минуле літнє трансферне вікно.

Представник 22-річного словенського форварда зазначив, що його клієнт абсолютно переконаний у правильності свого вибору.

"Я відвідав Беньяміна в Манчестері, запитав його про вибір Манчестер Юнайтед, і він сказав мені…

…Ельвіс, єдине, про що я шкодував би решту свого життя — це якби я не обрав Манчестер Юнайтед", — цитує слова агента Шешко журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Arena Sport.

Башанович також висловив високу оцінку головному тренеру Юнайтед Рубену Аморіму, наголосивши на його професіоналізмі та чіткій стратегії розвитку команди.

"Рубен Аморім — дуже чесна людина, хороша людина. Він надзвичайно професійний. Це фантастична особистість і чудовий тренер. Я вважаю, що він має власне бачення і знає, як повернути Юнайтед на вершину, але йому безумовно потрібен час", — додав агент.

З моменту свого переїзду до Англії Беньямін Шешко провів за Манчестер Юнайтед 12 матчів (708 хвилин), в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.