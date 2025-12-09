Англія

"Шпори" готові заплатити АЗ Алкмаар 35 мільйонів євро за Троя Перротта.

Центральний нападник АЗ Алкмаар, 23-річний Трой Перротт, може знову стати гравцем лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє видання Fichajes.

Тоттенгем зацікавлений у підписанні Перротта, який перебував у системі клубу з 2017 по 2024 рік. "Шпори" готові заплатити за нього 35 мільйонів євро, хоча півтора року тому продали нападника в АЗ Алкмаар лише за 4 мільйони, але зберегли 20% прав на гравця.

Перротт проводить неймовірно результативний сезон. За 19 матчів у всіх турнірах форвард вразив ворота суперників 15 разів. Також у його активі три результативні передачі. Трудовий договір Перротта з нідерландським клубом розрахований до 2029 року.

