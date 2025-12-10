Ліга конференцій

Наставник Фіорентини закликав команду до єдності та прокоментував ситуацію навколо замін і настрою гравців.

Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі напередодні матчу п’ятого туру Ліги конференцій з Динамо розповів про ситуацію в команді, намагання подолати кризу та склад на гру з киянами.

"Відтоді, як я приїхав, потрібно рухатися вперед гра за грою. Наступна – найважливіша. Потрібно залишатися єдиними, не ставати один проти одного, щоб вийти з цієї ситуації", – наголосив Ванолі.

На запитання, чи очікував він іншого ефекту від команди, тренер відповів:



"З першого дня я сказав, що буде довгий шлях, і на цьому шляху будуть злети й падіння. Нам потрібно знайти цей шлях, щоб усім разом вийти з труднощів, не стаючи один проти одного. Ми повинні бути єдиними, щоб віднайти ті цінності, які допоможуть нам вибратися з кризи".

Щодо можливих напружених моментів усередині колективу Ванолі зазначив:



"Я не відчуваю цього, але хлопці молоді й слухають багато чого, і в такій ситуації все може бути неправильно витлумачено".

Тренер також прокоментував спілкування з Раньєрі після його роздратування через заміну:



"Абсолютно так. Це ще одна ситуація, яку можна неправильно витлумачити, але це частина футболу. Я віддаю перевагу гравцю, який розсердився через заміну, а не тому, хто не проявив емоцій".

На завершення Ванолі підкреслив, що на матч із Динамо вийдуть найготовніші футболісти:



"Я випущу найкращий склад. Гравці, які вийдуть на поле, повинні показати, що здатні рости, розуміти момент і розуміти, що результат важливий".

Матч Фіорентина — Динамо відбудеться завтра, в четвер о 19:45.