Італійський клуб зацікавлений у нідерландському нападнику Джошуа Зіркзе.

Центральний нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзее може продовжити кар'єру в італійській Ромі. Про це повідомляє Sky Sport Italy.

За відомостями джерела, Рома вже розпочала переговори щодо трансферу 24-річного нідерландця. Однак Gazetta dello Sport стверджує, що римляни хочуть підписати Зіркзе тільки після того, як завершать угоду щодо форварда Евана Фергюсона, який грає у Ромі на правах оренди, а контракт його належить Брайтону.

21-річний ірландець забив за Рому лише один гол та оформив один асист у 14 матчах поточного сезону.

Варто сказати, що й на рахунку Зіркзее лише один м'яч у дев'яти іграх за "манкуніанців". Згідно з даними Transfermarkt, вартість Джошуа становить 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед погодився відпустити Зіркзе.