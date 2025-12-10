Іспанія

Іспанець підтримав захисника, який взяв паузу через психологічні проблеми.

Півзахисник Барселони Педрі висловився про психологічні проблеми свого партнера по команді, захисника Рональда Араухо.

Раніше стало відомо, що після вилучення Араухо в першому таймі матчу з Челсі у Лізі чемпіонів (0:3) каталонський клуб надав 26-річному уругвайцю перерву, щоб поправити психологічне здоров'я. Пізніше з'явилася інформація, що проблема має дуже серйозний характер, і Араухо може більше ніколи не зіграти за "синьо-гранатових".

"Це непроста тема. Я хочу надати Рональду максимальну підтримку, я вже говорив з ним особисто. Він — частина нашої сім'ї, ми його дуже любимо і потребуємо як на полі, так і за його межами", — сказав Педрі TNT Sports.

"Такі речі трапляються. Помилки бувають і у грі, і за межами стадіону. Всі ми їх робимо. Але Араухо потрібен нам, для мене він як брат. Я його дуже люблю і хочу, щоб він якомога швидше до нас повернувся, коли одужає", — додав півзахисник.

Раніше повідомлялося, що Араухо вирушив до Єрусалиму на тлі психологічних проблем.