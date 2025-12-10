Іспанець підтримав захисника, який взяв паузу через психологічні проблеми.
Рональд Араухо, Getty Images
10 грудня 2025, 17:31
Півзахисник Барселони Педрі висловився про психологічні проблеми свого партнера по команді, захисника Рональда Араухо.
Раніше стало відомо, що після вилучення Араухо в першому таймі матчу з Челсі у Лізі чемпіонів (0:3) каталонський клуб надав 26-річному уругвайцю перерву, щоб поправити психологічне здоров'я. Пізніше з'явилася інформація, що проблема має дуже серйозний характер, і Араухо може більше ніколи не зіграти за "синьо-гранатових".
"Це непроста тема. Я хочу надати Рональду максимальну підтримку, я вже говорив з ним особисто. Він — частина нашої сім'ї, ми його дуже любимо і потребуємо як на полі, так і за його межами", — сказав Педрі TNT Sports.
"Такі речі трапляються. Помилки бувають і у грі, і за межами стадіону. Всі ми їх робимо. Але Араухо потрібен нам, для мене він як брат. Я його дуже люблю і хочу, щоб він якомога швидше до нас повернувся, коли одужає", — додав півзахисник.
Раніше повідомлялося, що Араухо вирушив до Єрусалиму на тлі психологічних проблем.