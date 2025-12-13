Англія

Відбувся черговий матч чемпіонату Англії.

У матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем у гостях здобув перемогу над Бернлі (3:2).

"Дачники" відкрили рахунок на дев'ятій хвилині завдяки голу у виконанні Еміля Сміта-Роу, однак у середині першого тайму Леслі Угочукву зрівняв цифри на табло. І все ж таки на перерву гості пішли переможцями після голу Келвіна Бессі.

Потім на 58 хвилині Гаррі Вілсон збільшив перевагу гостей, на що Бернлі зміг відповісти взяттям воріт Олівера Сонне на 86 хвилині.

Після 16 турів Фулгем набрав 20 очок і піднявся на 13 місце в АПЛ, а у Бернлі десять балів та передостанній, 19 рядок.

Бернлі — Фулгем 2:3

Голи: Угочукву, 21, Сонне, 86 - Сміт-Роу, 9, Бессі, 31, Вілсон, 58.

Бернлі: Дубравка — Туанзебе (Сонне, 77), Екдаль, Естев, Гартман — Угочукву (Трезор, 83), Каллен, Флорентіну (Флеммінг, 62) — Фостер (Едвардс, 62), Броя, Брун Ларсен (Ентоні, 77).

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Івобі (Лукич, 79) — Вілсон (Траоре, 89), Сміт-Роу (Кастань, 89), Чуквуезе — Хіменес (Кінг, 79).

Попередження: Каллен — Андерсен, Тете.