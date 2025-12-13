Іспанія

У продовженні 16 туру Ла ліги.

Барселона не без проблем перемогла Осасуну з рахунком 2:0.

Каталонський клуб на 23-й хвилині відкрив рахунок: Ферран Торрес головою відправив м’яч у сітку. Проте після перегляду VAR взяття воріт було скасоване через офсайд. Надалі блаугранас мали безліч нагод, щоб забити — підопічні Фліка завдали 23 удари, але відзначитися довгий час не вдавалося.

Барселона продовжила тиск і зрештою досягла свого. Рафінья на 70-й хвилині після передачі Педрі вивів каталонців уперед, а наприкінці основного часу після рикошету замкнув дальню стійку.

У підсумку Барселона залишається на першій сходинці турнірної таблиці та зберігає комфортну перевагу над Реалом.

Барселона - Осасуна 2:0

Голи: Рафінья, 70, 86

Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі (Лопес, 75), Мартін, Бальде (Крістенсен, 88) — Гарсія, Педрі (Касадо, 88) — Рафінья (Бардагжі, 88), Ямаль, Рашфорд (де Йонг, 74) — Торрес

Осасуна: Еррера — Аргібіде (Розьє, 69), Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Монкайола, Торро (Муньйос (Беккер, 65), 46), Орос (Гарсія, 64) — Муньйос (Беккер, 65), Будімір (Гарсія, 64)

Попередження: Бретонес, Муньйос, Монкайола