Англія

Мохамед Салах допоміг Ліверпулю перемогти Брайтон.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот після перемоги над Брайтоном (2:0) розповів про своє рішення повернути Мохамеда Салаха до складу після нещодавнього конфлікту.

Матч розпочався для Салаха на лаві запасних, проте травма Джо Гомеса змусила Слота випустити зіркового форварда вже у першому таймі.

Цей вихід став знаковим: асист Салаха на другий гол Уго Екітіке дозволив єгиптянину побити рекорд Вейна Руні за кількістю результативних дій за один клуб в АПЛ. Тепер на рахунку Салаха 277 результативних дій (188 голів та 89 асистів) за червоних.

Арне Слот прокоментував повернення лідера:

"Він був загрозою для суперника. Першим же дотиком він ледь не створив гол для Мак Аллістера... Було приємно це бачити, але не дивно. Рішення включити його до заявки було простим. Я вже багато разів казав: те, що було сказано між нами, залишиться між нами. Він був нам потрібен, і він зробив асист, що чудово для нас" — наголосив наставник.

Цей матч став останнім для Салаха перед від'їздом на Кубок африканських націй .Тренер Ліверпуля визнав, що втрата ключового гравця буде відчутною:

"Він їде на КАН, і це означає для нас мінус ще один гравець. Ми знали про це ще до початку сезону. Сподіваюся, хтось із травмованих зможе повернутися" — підсумував Слот.

Ситуація навколо майбутнього Салаха залишається напруженою, оскільки січневе трансферне вікно наближається, а інтерес з боку клубів Саудівської Аравії не вщухає.

Проте його виступ проти Брайтона довів, що навіть у складні часи він залишається незамінною фігурою на Енфілді.