Англія

Лівий захисник не входить до планів Рубена Аморіма.

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний нідерландський футболіст не входить до планів нового головного тренера команди Рубена Аморіма.

За інформацією джерела, Маласія вже готовий залишити Манчестер Юнайтед, оскільки не розраховує на стабільну ігрову практику під керівництвом португальського спеціаліста.

У цьому сезоні Тайрелл Маласія не провів жодного матчу за Манчестер Юнайтед. Портал Transfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.