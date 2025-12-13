Англія

Для 26-річного українця це буде 15 матч цього сезону.

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Челсі на своєму полі прийме Евертон.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Девідом Моєсом прийняв рішення випустити в основному складі українського захисника Віталія Миколенка.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто — Енцо, Джеймс — Гарначо, Палмер, Нету — Педро.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гує, Гарнер — Гріліш, Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі.

Для 26-річного українця це буде 15 матч цього сезону.

Нагадаємо, матч Челсі — Евертон розпочнеться о 17:00.