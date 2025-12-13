Для 26-річного українця це буде 15 матч цього сезону.
Віталій Миколенко, Getty Images
13 грудня 2025, 16:20
Сьогодні, 13 грудня, відбудеться матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Челсі на своєму полі прийме Евертон.
Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Девідом Моєсом прийняв рішення випустити в основному складі українського захисника Віталія Миколенка.
Челсі: Санчес — Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто — Енцо, Джеймс — Гарначо, Палмер, Нету — Педро.
Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гує, Гарнер — Гріліш, Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі.
Для 26-річного українця це буде 15 матч цього сезону.
Нагадаємо, матч Челсі — Евертон розпочнеться о 17:00.