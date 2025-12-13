Англія

Відбулися чергові матчі англійської Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 13 грудня, проходять матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі лондонський Челсі на своєму полі впевнено обіграв Евертон із рахунком 2:0.

Перемогу команді Енцо Марески забезпечили забиті м'ячі у виконанні Коула Палмера та Мало Гюсто, які забивали у першому таймі.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

Завдяки цій перемозі Челсі набрав 28 очок і піднявся на четверте місце в АПЛ, а у Евертона 24 бали та восьма позиція.

Челсі — Евертон 2:0

Голи: Палмер, 21, Гюсто, 45+1.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто — Енцо, Джеймс — Гарначо (Гіттенс, 65), Палмер (Сантос, 58), Нету — Педро (Естеван, 81).

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 84) — Гріліш (Діблінг, 84), Дьюзбері-Голл (Алькарас, 16), Ндіає — Баррі (Бету, 68).

Попередження: Фофана.

У другому поєдинку Ліверпуль розібрався з Брайтоном з рахунком 2:0.

Команда Арне Слота відкрила рахунок на першій хвилині зусиллями Юго Екітіке, який на 60 хвилині оформив дубль.

Також відзначимо повернення на поле вінгера "червоних" Мохамеда Салаха, який з'явився на полі на 26 хвилині, замінивши травмованого Джо Гомеса.

Після 16 турів Ліверпуль набрав 26 очок і посідає шосте місце в АПЛ, а у Брайтона 23 бали та дев'ята позиція.

Ліверпуль — Брайтон 2:0

Голи: Екітіке, 1, 60.

Ліверпуль: Аліссон — Керкез, Ван Дейк, Конате, Гомес (Салах, 26) — Джонс, Гравенберх — Вірц (Робертсон, 78), Макаллістер, Собослай (К'єза, 83) — Екітіке (Ісак, 78).

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу, Ван Геке, Данк, Віффер — Гіншелвуд (Велбек, 82), Балеба (Аярі, 64) — Гомес (Мілнер, 87), Груда (Мітома, 64), Мінте — Рюттер (Костулас, 82).

Попередження: Конате — Гомес, Данк.