Франція

У продовженні 16 туру Ліги 1.

ПСЖ на виїзді перестріляв Мец (3:2)

На 31-й хвилині парижани вийшли вперед. Рамуш головою замкнув передачу Лі Кан Іна. Згодом гості подвоїли перевагу: Мбає після сольного проходу прострілив уздовж штрафного, а Нджанту в підкаті переправив м’яч у порожні ворота.

Під кінець першої 45-хвилинки господарі відіграли один м’яч. Після серії рикошетів ігровий снаряд опинився у Демінге. Француз першим дотиком поклав м’яч у дев’ятку без шансів для Сафонова.

Після перерви чинні чемпіони повернули комфортну перевагу. На 63-й хвилині Дуе реалізував футбольний буліт, пробігши без жодного супротиву з власної половини поля. На заключних хвилинах «Мец» відродив інтригу. Добре відомий українській публіці Цитаїшвілі обігрався в стіночку з Еном та пробив у дальню дев’ятку.

Надалі обидві команди мали можливості відзначитися, але рахунок не змінився. ПСЖ перемагає та щонайменше до кінця доби повертається на перше місце.

Ілля Забраний відіграв весь матч та отримав оцінку 7.0

Мец ПСЖ - 2:3

Голи: Демінге 42, Цітаїшвілі — Рамуш 31, Нджанту 39, Дуе 63.