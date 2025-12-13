Німеччина

У продовженні 14 туру Бундесліги.

Баєр удома без проблем впорався з Кельном 2:0.

Господарі забили двічі у другому таймі. Тарʼє на 66-й хвилині відкрив рахунок у грі, а вже на 72-й подвоїв перевагу ліверкузенців. Андріх відзначився з передачі Гарсії.

У підсумку Баєр здобув дуже важливу перемогу, яка дозволила команді піднятися в топ-4.

Баєр Леверкузен — Кельн 2:0

Голи: Тер'є, 66, Андріх, 72

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Андріх, Тап — Артур, Маза, Гарсія (Баде, 77), Поку (Телла, 62) — Гофманн (Альбер Фредерік Тер'є, 62), Тілльман (Белосян, 86) — Кофане (Сарко, 77)

Кельн: Швебе — Себулонсен, Мартель (Йоуганнессон, 80), ван ден Берг — Тільманн, Гусейнбашич (Озкачар, 46), Краусс, Камінські — Вальдшмідт (Аче, 46), Ель Мала (Лунн, 73), Бюльтер (Майна, 46)

Попередження: Артур, Кванса — Мартель